Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире Espreso.TV объяснил, как сейчас продвигается украинское наступление.
"Основные действия произойдут тогда, когда они должны произойти, и нам не нужно на этом слишком много концентрировать внимания. Мы не задействовали еще даже не то, чтобы половину, а я думаю, что 70% своих главных ресурсов. Сейчас мы в третьей фазе классической индустриальной войны: Что это такое? Перемолка сил противника, и в этой части мы существенно опережаем нашего врага.
Два военных постулата в эту минуту подорваны. То, что наступающая армия должна иметь преимущество в 3-5 раз — мы такого преимущества не имеем, мы существенно меньше армия. И то, что наступающие несут большие потери — с точностью до наоборот, противник несет большие потери, и наша задача ослабить противника так, чтобы тот удар, который должен произойти тогда, когда должен произойти, имел свое логичное завершение", — заявил Петр Черник.
Эксперт подчеркнул, что это наше контрнаступление похоже на прошлогоднюю Херсонскую операцию, а не Харьковскую.
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"Это Херсонская операция, а не Харьковская. Напомню, Херсонская операция началась с удара по Антоновскому мосту в июле прошлого года, а закончилось лишь в ноябре, была очень тяжелая и скрупулезная работа. Это при том, что мы не имели того количества качественной бронетехники, которую имеем сейчас, и не только бронетехники, потому что уровень воздушной разведки и контрбатарейной борьбы существенно вырос. По уничтожению артиллерии в июне (688 ствольных установок) поставлен абсолютный рекорд, пожалуй, в 21 веке", — добавил Петр Черник.
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