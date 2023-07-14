Жорстока сварка спалахнула між незнайомцями на площі Арсенальній, пише Politeka.net з посиланням на столичних поліцейських.

Під час бійки один чоловік наніс удар в голову іншому.

Внаслідок удару потерпілий впав на тротура і втратив свідомість. Очевидці жорстоких розбірок викликали поліцію.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що на площі Арсенальній виявлено чоловіка, який лежить без свідомості з тілесними ушкодженнями. На місце події негайно прибули лікарі швидкої допомоги, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування злочину», - розповіли в поліції обставини НП.

Правоохоронцям вдалося швидко встановити нападника. Ним виявився киянин, 1969 року народження.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Нападнику повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.

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