Жорстока сварка спалахнула між незнайомцями на площі Арсенальній, пише Politeka.net з посиланням на столичних поліцейських.
Під час бійки один чоловік наніс удар в голову іншому.
Внаслідок удару потерпілий впав на тротура і втратив свідомість. Очевидці жорстоких розбірок викликали поліцію.
«До поліції надійшло повідомлення про те, що на площі Арсенальній виявлено чоловіка, який лежить без свідомості з тілесними ушкодженнями. На місце події негайно прибули лікарі швидкої допомоги, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування злочину», - розповіли в поліції обставини НП.
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Правоохоронцям вдалося швидко встановити нападника. Ним виявився киянин, 1969 року народження.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження.
Нападнику повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.
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Також повідомлялось, що минулої ночі окупанти знов атакували Україну.
Крім того, Politeka.net писала, що Бахмут став пасткою для росіян.