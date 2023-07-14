Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире Espreso.TV рассказал, какая сейчас ситуация с боеприпасами в Украине и в россии, и как повлияют кассетные боеприпасы на ход нашего наступления.

"Кассетные боеприпасы повышают коэффициент повреждения и истребления личного состава, особенно техники. Скажем, боеприпас Экскалибур М982 полностью уничтожает танк, но уничтоженный танк не убирается с поля боя, а те субэлементы, которые есть в боеприпасе М864, повреждают танк, а когда он уже поврежден, его надо забирать, а это дополнительный моторесурс и это дополнительные силы, которые надо оттягивать с передовой, непосредственно с ведения боевых действий. Кассетные боеприпасы на 15-20% в общем смысле повысят коэффициент уничтожения, и это как раз и есть элемент третьей фазы индустриальной войны, перемола ресурсов", — заявил Петр Черник.

Эксперт также подчеркнул, что нам сейчас очень нужны ATACMS и серьезная авиация.

"Россия может производить в месяц до 125 тысяч боеприпасов, это очень много, это до четырех тысяч в день, но и поднимать эту планку она тоже не сможет. Плюс их ресурсы изнашиваются и, самое главное, качественной артиллерии строить не могут, у них 5-6 станков, не заводов, которые могут высверливать стволы, но вместе с тем на складах еще более 10 000 старой техники, пусть там стволы разрываются, они некачественные и тому подобное, но это все придется перемолоть.

И если быть вообще точным, то союзники на 50 000 в месяц в лучшем случае выйдут только где-то на осень, но выйдут в обязательном порядке, большой конвейер запустился, только этот маховик двигается не так быстро, как нам хотелось бы", — добавил Петр Черник.

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