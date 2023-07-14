Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире Espreso.TV рассказал о главной сложности в ходе деоккупации украинских территорий.

"Любые войны заканчиваются какими-то переговорами, не знает история войн, чтобы они этих переговоров не имели. Вопрос лишь, каким образом россия примет капитуляцию, я твердо стою на этой позиции. То, что сейчас, в сухое время года, прокипят самые серьезные операции — в этом также я не сомневаюсь, и у нас огромные шансы освободить большую часть своих территорий. Имею определенный скепсис в части, как проходить старую линию разграничения. И надо быть честными в этом: там построена своеобразная "линия Зигфрида", и без тяжелых бетонобойных бомб или сотен тысяч артиллерийских залпов не представляю, как ее преодолевать", - заявил Петр Черник.

Эксперт объяснил, что сейчас непонятно, как в наше воздушное пространство могли бы зайти самолеты, сбрасывающие тяжелые бетонобойные бомбы.

"Я сейчас я говорю о линии прошлого года, до 24.02, которая укреплялась 8, а теперь уже 9 лет. Там очень серьезные фортификационные прикрытия и инженерные сооружения, и чтобы ее пройти, нужно положить 200 000 войска. Ну, давайте будем в здравом уме, мы себе не можем позволить "жуковщину", которую позволяет себе россия каждый день", - подчеркнул Петр Черник.

Военный эксперт также добавил, что сейчас в Украине идет война на истощение, и привел пример Бахмута, который россияне взяли на 95%, но сейчас там все по-другому.

"Мы там взяли инициативу, построили классическую линию обороны по хрестоматии, и мы сейчас как раз находимся в части перемола их сил и средств, и пока другой методики не будет", - подчеркнул эксперт.

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