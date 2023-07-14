Оппозиционер Марк Фейгин рассказал, как прошел саммит НАТО для Украины в Вильнюсе. Об этом он сообщил в эфире "Сейчас".
"Я полагаю, это оптимистический итог, его так обозначил президент Зеленский. Из того, что нам известно и то что мы можем относить к позитивному - это вопрос членства, которое теперь грозит Украине без ПДЧ. Без этого пресловутого ПДЧ, которое являлось одним из препятствий для ускорения членства Украины в НАТО. Хотя это было еще известно до саммита, но тем не менее теперь это окончательно зафиксировано", - рассказал специалист.
Не забыл эксперт рассказать и об гарантиях, которые предоставили для Украины большая семерка. Они предоставлены для того, чтобы страна была в безопасности, пока идет переходный период и страна еще не вступила в НАТО. При этом в Вильнюсе большинство стран из альянса высказались о том, что они хотят предоставить Украине немедленное членство в блоке. Такое положение вещей влияет на будущее, ведь страну могут уже взять в НАТО в следующем году, когда саммит пройдет в Вашингтоне. Или как минимум, Украина получит приглашение, ведь данный процесс должны еще одобрить парламенты, а на это нужно время.
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