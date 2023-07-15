Оппозиционер Марк Фейгин рассказал, что ждет Россию после новых потрясений в армии связанных с отставкой генерала. Об этом специалист рассказал в эфире "Сейчас".

"Если мы говорим о полноценном мятеже и конвертации настроений на фронте - военнослужащих, офицеров и других в военное выступление. Должны последовать действия, не только призывы и заявления таких как бывший командующий 58-й армии. Ничего такого мы пока не видим. Настроения есть, а вот действий нету. Приведет ли одно к другому, я не берусь судить, так как на Пригожине и ЧВК "Вагнер" сильно обожглись. Поэтому дабы не промахнуться, каждый лелеет какую-то надежду на это", - рассказал специалист.

Также эксперт добавил, что ничего нового в записи генерала не было. Все и так знали об обреченности ситуации на фронте и как высшее командование не дает всего необходимого для солдат. Поэтому настроения такие присутствуют. И нужно ждать, пока российские военные поймут, что они все умрут в Украине, так как ей помогает весь мир, тогда уже строит ждать чего-то масштабного. А пока они говорят о снабжении, нет смысла идти в Москву и менять власть, чтобы пойти обратно на фронт.

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