Оппозиционер Марк Фейгин рассказал, что сейчас происходит в российской армии. Об этом эксперт рассказал в эфире Politeka Online.
"А вот про Суровикина информация? Где Суровикин. Я допускаю, что он не сидит в СИЗО Лефортово, потому что нет смысла его туда сажать. А чего его сажать, чтобы что? Чтобы он в камере. Так там госдачи с подвалами у департамента военной разведки, что они там кого хочешь поймают и будут там на полиграфе проверять. Я не думаю, что его прямо нужно сажать в СИЗО. Также как и Беседу - вот этого генерала, о котором говорили, что он сидит. Но не подтверждалась информация объективными данными", - рассказал специалист.
Также эксперт сообщил, что всего около 10 генералов уже сняли и это очень чувствительно, если касается тех людей, которые управляют войной в Украине. Поэтому процесс идет, но пока ничего не видно для обычно людей. Но возможно в будущем это произойдет и тогда нужно уже будет рассматривать данную информацию.
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При этом в России сейчас готовятся специальные изоляторы для будущих посадок. Их создали специально для высокопоставленных руководителей из Минобороны, ФСБ и других руководителей России.
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