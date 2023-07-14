Оппозиционер Марк Фейгин рассказал о возможном плане по окончанию войны. Об этом специалист рассказал в эфире Politeka Online. Предполагается, что Украина должна победить в войне к лету 2024 года, чтобы Байден после этого смог переизбраться на второй президентский срок.

"Я думаю, такой план не единственный. Есть план окончания войны и в 2023 году к декабрю. Такой план есть. Я убежден, что до выборов в Соединенных Штатах Америки в ноябре 2024 года война должна быть закончена. Интерес Соединенных Штатов Америки именно такой ход событий, потому что Джо Байден при его возрасте и при его бэкграунде нужно выбраться на второй срок, а противостоять он будет то ли трампу, то ли кому-то из мощных более молодых от республиканской партии. Он должен прийти с убедительным багажом - с Украиной в НАТО и какой-то пусть и относительной, но победой", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что к тому же в США пройдет следующий саммит НАТО, где можно будет и принять Украину в блок. А к выборам в любом случае должны минимум начаться переговоры о мире и люди не будут больше гибнуть. При этом если даже Байден не победит на выборах, но сможет привести Украину в НАТО, то он останется в истории.

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