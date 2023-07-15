Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Евгении Кутновой рассказал, на каких направлениях можно ожидать прорыва украинских войск.

"Исходя из линии фронта и из тех оборонных рубежей, которые россияне настроили, самое невыгодное направление — двигаться в сторону Мелитополя сейчас. Россиянам же дали время 9 месяцев, дали подготовиться, укреплять направление через Токмак и на Мелитополь. Понятно, что они там километров 40 настроили укрепрайона, нет смысла туда двигаться. А вот там, где они не думали, что мы можем двигаться, там у них около 40 км оперативного простора. То есть сейчас мы доходим участок фронта от Гуляйполя до Угледара, Времевский выступ, мы его сейчас разберём, дойдём на основную линию обороны, а дальше оперативный простор, выход на Азовское побережье, там практически нет ни одной линии обороны", — заявил эксперт.

По его словам, это одно из двух направлений, по которым есть смысл пытаться делать прорыв в ближайшее время.

"Вот это направление плюс направление Херсонское, форсирование Днепра и заход в Крым. То есть вот эти два направления. Но и никуда никто не снимал темы захода в Донецк. Мы стоим на границе Донецка: стоим, но туда не идём. Вот что нас удерживает непонятно. Силы и средства есть. Год назад не было, может быть, но сейчас есть однозначно силы и средства для того, чтобы начать заход в Донецк, на Петровку, это Западная часть Донецка", — добавил Роман Свитан.

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