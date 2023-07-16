"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко обещает, что каждый кусочек этого блюда принесет вам праздник.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт браздничного блюда, которым предложил порадовать близких при случае. В частности, кулинар поделился рецептом бараньей ноги в духовке.

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, что наполненное сливами и зеленью, запеченное с горчицей и специями, это блюдо является настоящим праздником. Даже если у вас нет особого праздника, приготовьте его, чтобы сделать любой обычный день удивительным.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко обещает, что каждый кусочек этого блюда принесет вам праздник.

"Мастер Шеф" Клопотенко перечислил ингридиенты, которые понадобятся для приготовления блюда:

1 баранья нога (около 1-1,5 кг)

10 веточек петрушки

6 зубчиков чеснока

1 лимон для цедры и сока

10 маринованных слив

1 ст.л. сладкой горчицы

1 ст.л. меда

2 ст.л. масла

Соль и перец по вкусу

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, что нужно нагреть духовку до температуры 180 градусов. Подготовьте баранью ногу для фарширования, удалив кость бедра, но оставив кость голени. Промойте мясо и хорошо обсушите бумажными полотенцами, удалив чрезмерный жир и пленки. Подготовьте начинку для фарширования.

Как говорит "Мастер Шеф" Клопотенко, нужно для начала мелко нарезать веточки петрушки, 6 зубчиков чеснока и 10 маринованных слив. Добавьте соль, цедру лимона и перец по вкусу. Начините верхнюю часть бараньей ноги этой смесью, то есть место, где раньше была кость бедра. Сверните мясо и зафиксируйте его кулинарной нитью.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко говорит, что нужно также смешать 1 столовую ложку сладкой горчицы, 1 столовую ложку меда, 2 столовые ложки масла, сок одного лимона, соль и перец по вкусу. Тщательно натрите ногу этой смесью.

Печь в разогретой духовке в течение 1,5 часа. При необходимости накройте фольгой. Перед подачей нарежьте ногу на порционные кусочки.

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