Недавно в сети появились кадры, на которых "вагнеровцы" обучают белорусских солдат. То есть какая-то часть армии Пригожина уже в Беларуси, они стали инструкторами для белорусских военных. Тем временем Путин устроил встречу с Пригожиным и его командирами и, видимо, решил вбить клин между ними. Не исключено, что ЧВК "Вагнер" в итоге разделится на тех, которые продолжат служить Пригожину, а другие пристанут на путинские условия.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал российский журналист и политический деятель Игорь Яковенко.

По его словам, когда Путин принял у себя Пригожина и его командиров, то поставил вопрос о том, готовы ли они и дальше служить, но уже подчиняясь минобороны. И пока Пригожин не видел, часть из них кивнуло. В то же время сам Пригожин сказал, что нет, они не готовы.

"На лицо явная попытка Путина вбить клин между Пригожиным и вот этой его частной армией. На сколько это получилось, судить рано, но тем не менее, тот факт, что какая-то часть "пригожинцев" оказалась в Беларуси, понятно, что по крайней мере часть "вагнеровцев" в этом споре двух паханов – Путина и Пригожина – взяли сторону Пригожина. Как расколется и расколется ли вообще ЧВК "Вагнер" на путинскую и пригожинскую части, или в каких пропорциях, кто куда пойдет, это вопрос открытый", - говорит эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, Риск нового удара со стороны Беларуси: что на самом деле происходит на границе и с лагерем вагнеровцев.

Как сообщала Politeka, Острая фаза контрнаступления: украинцам раскрыли долгожданные сроки прорыва ВСУ на фронте.

Также Politeka писала, что Новая волна обстрелов, оккупанты выпустили по городу сразу четыре ракеты: подробности и данные о пострадавших.