Публицистка Юлия Латынина прокомментировала появление свежейй фотографии Евгения Пригожина. Об этом она рассказала в эфире Politeka Online.

"Знаете, первое, у меня очень плохое распознавание лиц, поэтому я не могу по этому фото определить Пригожин или не Пригожин. Я была бы очень осторожной с этим фото, потому что там возникает вопрос, кто его слил, зачем его слил. Пригожин ли показан на фото и когда оно было сделано и причем сдесь Беларусь. Я пока вижу, что а лагерь в Беларуси вообще есть?", - рассказала экспертка.

Специалистка добавила, что лагерь хоть и находиится в Беларуси, но на нем людей нет. То что выходит, что Пригожин находится сам в этом лагере? Поэтому нужно к данному вопросу подходить, как художники определяют подлинность картины - ее провенансом. Без полноты истории непонятно, что это за снимок и кто на нем изображен. Поэтому необходимо дождаться развязки истории с лагерем Пригожина в Беларуси.

Экспертка добавила, что скорее всего наемников обманули с Беларусью. При этом те люди, которые не подписали контракты с Минобороны в Сирии, вернулись в Россию, но не отправили дальше в Беларусь, а сразу же арестовали и куда-то увели.

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