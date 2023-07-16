Оккупантам на Запорожком и Херсонском направлениях не дают технику и достаточное количество сил и средств, потому что герасимов прекрасно понимает, что он эти направления будет сдавать.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Елене Курбановой.

"Они за 9 месяцев закопались, прокопались хорошо, проминировались, а потом посадили туда пехоту, сунули им БК и поставили задачу удерживать наступающие украинские войска. Можно это делать? Можно, вопрос сколько. Можно месяц, можно полтора-два, но не больше, а дальше украинские войска первую линию обороны уже зашли, уже начинают продавливать, потому что если один товарищ заминировал, то второй товарищ когда-то все-таки разминирует: вопрос времени и потерь, но тем не менее это происходит. Разминирование идет, выход на первую линию идет, дальше вторая и третья, но это движение идет", — заявил эксперт.

По его словам, оккупанты изначально задумали просто задержать наше движение на Запорожском и Херсонском направлениях, поскольку останових его не получится.

"Сейчас, после НАТОвского саммита, им уже Запорожское и Херсонское направление не нужно. У них стояла задача до НАТОвского саммита удержать линию фронта любой ценой. Они удерживали ее как могли. Сейчас все будет попроще, полегче и побыстрее", — добавил Роман Свитан.

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