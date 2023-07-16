Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в новой сводке прокомментировал заявление командира роты 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Ацтек" о том, что цели украинской армии в Бахмуте изменились: ВСУ не будут заходить в город, их интересуют траншеи возле Клещеевки, которые были вырыты еще в 2014 году.

"Это наша вторая линия обороны, которая отстраивалась в течение 8 лет, с 2014-15 годов до 2022. Там одна была линия обороны, вторая линия обороны как раз в районе Клещеевки — она развернута в сторону врага, то есть враг может ей попользоваться, но только неудобно, потому что само построение линии обороны развёрнуто в сторону врага на восток. Естественно, нам зайти туда точно надо", — заявил Роман Свитан.

Эксперт подчеркнул, что нам достаточно выйти на господствующие высоты и никуда дальше не двигаться.

"Правильно говорит командир, нужно сохранять жизнь личного состава и, заняв господствующие высоты, расстреливать, как в тире, россиян в этом Бахмуте, на подходе и на выходе. В Клещеевке, кстати, то же самое, она также находится в низине, как и Бахмут. То есть с одной и той же высоты можно работать и на Север по Бахмуту, и на Юг по Клещеевке. Так это и будет делаться. Это правильное, грамотное оперативное применение сил и средств, которые выделены для выполнения боевых задач в этом районе", — добавил Роман Свитан.

Последние новости Украины:

Напомним, россияне пустили в бой новое коварное оружие, раскрыта тактика врага.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили об угрозе с Лиманского направления: пока Залужного отвлекают на Юге.

Также Politeka писала, что раскрыты точки фронта, где у ВСУ есть шанс на прорыв.