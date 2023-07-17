Финансист Дмитрий Потапенко сообщил, что ждет Пригожина после мятежа. Об этом он рассказал в эфире Politeka Online.

"Ну поскольку я говорил, что это туристическая поездка, а по факту силовые переговоры. Поэтому представим, что я авторитарный вождь, нужны ли мне кровавые убийцы? Нужны для исполнения всякой грязи. Подчеркиваю, что власти в Украине и во всем мире идеальные люди. В отличии от меня - твари. Вот я такая тварь, я не брал трубку и быконули мои убийцы, поехали ко мне на танках. Я их жестко достаточно остановил, я захватил семью их главаря, обнаружил белый порошок у дочери и сказал: "Женечка, ты можешь ко мне ехать на танке, я трубку брать не буду, будут брать мои подданные, но твоя семья сядет на зону, а там ты сам понимаешь, что с ними случится. Они просто пропадут", - рассказал эксперт, моделируя ситуацию, как был остановлен Пригожин.

Также эксперт добавил, что группа Пригожина понесла наказание за свой мятеж и у них забрали тяжелое вооружение. Но их работа в Африке по сей день нужна и благодаря их навыкам они и дальше могут охранять местных царей от недовольных граждан. Поэтому Пригожин вернется к своим старым обязанностям.

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