Недавно появилась информация о передислокации "вагнеровцев" на территорию Беларуси. После этого начались разговоры о возможных угрозах со стороны Беларуси на границе. Однако, по сообщениям украинской разведки, пока нет оснований считать, що такая угроза есть. Тем временем ВСУ, Нацгвардия, пограничники и полиция активно работают над укреплением украинско-белоруской границы.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По словам эксперта, украинской стороной проводятся соответствующие меры по усилению границы. Постоянно идет мониторинг и выполняется соответственное поручение президента, решение Ставки Верховного главнокомандующего и соответственного военного руководства страны. В частности, ответственный за это направление генерал Наев, он как раз очень хорошо умеет строить линии обороны.

"Неделю назад я сам был на одном из участков украинско-белорусской границы. И могу сказать, что есть действительно укрепленные позиции, работы ведутся там. Вооруженные силы, пограничная служба, национальная гвардия, полиция все работают слаженно. Происходит системное обучение. Местные знают абсолютно все возможные пути, откуда могут быть какие-то происки с белорусского направления. Я думаю, что любые их наступательные действия с того направлении будут обречены", - говорит эксперт.

При этом он предупреждает, что могут быть провокации со стороны белорусской границы.

"Возможны провокативные меры, заход ДРГ, возможны меры с целью повреждения каких-то наших оборонительных рубежей, сооружений или объектов. К этому надо быть готовыми и потому проводятся соответствующие действия, чтобы понимать потенциальные угрозы и быть готовыми им противодействовать", - говорит Мусиенко.

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