Финансист Дмитрий Потапенко прокомментировал отставки российских генералов. В эфире Politeka Online эксперт заявил, что нужно смотреть на российских военкоров.

"Надо анализировать, как пишут военкоры. Военкоры - это новая оппозиция. Между ними уже сейчас возникло несколько группировок. Я уже говорил в прошлом году, что те кто возвращаются из СВО - это новая оппозиция. Не вот эти мальчики, которые ездят по Вильнюсам, дующие себе щечки и говорящие то, что они будут управлять Россией или они устроят террор. Им бы сначала штанишки и сопельки вытирать с семьей вместе. А это реально новая оппозиция, которая при власти и при оружии при крупнокалиберном. И это не 200 человек ДРГ, которая может где-то там зайти и пять минут ментов местных погонять", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что такие оппозиционеры сейчас среди вот этих группировок идет спорт, кто патриотичней остальных патриотов. Российская власть сама их прикормила, а теперь они могут стать серьезной проблемой для них самих. Они являются героями российской войны и имеют множество орденов. И они как Пригожин могут прогуливаться на Москву, чтобы царь их услышал и даже могут претендовать на его место.

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