Об обстоятельствах ЧП, которое произошло сегодня утром, рассказали в полиции, пишет Politeka.net.
По словам правоохранителей, в одном из офисных зданий мужчина выстрелил в работника частной охраны, после чего забаррикадировался в кабинете.
«Сегодня утром неизвестный вошел в офисное помещение по улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По прибытию наряда частной охраны мужчина выстрелил в их сторону и ранил одного из них», - рассказали полицейские.
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Затем стрелок забаррикадировался в офисном помещении. На место срочно прибыли бойцы КОРД, которые и задержали мужчину.
Как стало известно, им оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы его поступка устанавливаются.
Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы.
Работник частной охраны был госпитализирован.
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