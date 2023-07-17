Кровавое ЧП произошло на столичном Печерске, человек сначала устроил стрельбу, а затем забаррикадировался.

Об обстоятельствах ЧП, которое произошло сегодня утром, рассказали в полиции, пишет Politeka.net.

По словам правоохранителей, в одном из офисных зданий мужчина выстрелил в работника частной охраны, после чего забаррикадировался в кабинете.

«Сегодня утром неизвестный вошел в офисное помещение по улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По прибытию наряда частной охраны мужчина выстрелил в их сторону и ранил одного из них», - рассказали полицейские.

Затем стрелок забаррикадировался в офисном помещении. На место срочно прибыли бойцы КОРД, которые и задержали мужчину.

Как стало известно, им оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы его поступка устанавливаются.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы.

Работник частной охраны был госпитализирован.

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