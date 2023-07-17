Масштабный пожар возник в жилом доме в Хмельницкой области.

Как сообщает Politeka.net, на место огненного ЧП мгновенно примчались спасатели.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из квартир дома. Была начата срочная эвакуация.

В Сети появились кадры спасения людей из дома.

"Сохраняйте спокойствие…. Давайте мне девочку. Солнышко мое», - говорит спасатель, обращаясь к семье, чья квартира уже была в дыму.

На улице ребенка снова передали родителям.

В ГСЧС сообщили, что из дома были спасены 7 человек, из них один ребенок.

Также спасатели Украины сообщили об ужасающей статистике гибели на воде.

Так, с начала года на водоемах Украины погибли 543 человека, из которых 45 – дети. Только на прошлой неделе утонуло 48 граждан.

В ГСЧС отмечают, что игнорирование правил безопасности – основная причина трагических случаев на воде.

«Особенно внимательно необходимо следить за малышами, не разрешать самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы!», - призвали украинцев спасатели.

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