Как сообщает Politeka.net, на место огненного ЧП мгновенно примчались спасатели.
Выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из квартир дома. Была начата срочная эвакуация.
В Сети появились кадры спасения людей из дома.
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"Сохраняйте спокойствие…. Давайте мне девочку. Солнышко мое», - говорит спасатель, обращаясь к семье, чья квартира уже была в дыму.
На улице ребенка снова передали родителям.
В ГСЧС сообщили, что из дома были спасены 7 человек, из них один ребенок.
Также спасатели Украины сообщили об ужасающей статистике гибели на воде.
Так, с начала года на водоемах Украины погибли 543 человека, из которых 45 – дети. Только на прошлой неделе утонуло 48 граждан.
В ГСЧС отмечают, что игнорирование правил безопасности – основная причина трагических случаев на воде.
«Особенно внимательно необходимо следить за малышами, не разрешать самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы!», - призвали украинцев спасатели.
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Также сообщалось о новых подробностях трагедии в Днепре.
Кроме того, Politeka.net писала о трагедии на строительстве в Одессе.