На Кримському мосту внаслідок вибухів є загиблі, також відомо про поранення неповнолітньої.

На даний момент відомо, що в машині, яка постраждала внаслідок вибуху, були жителі Нового Осколу Білгородської області РФ, пише Politeka.net.

Чоловік та жінка загинули, а їхня донька постраждала.

У Мережі також з'явилися нові кадри з місця вибуху, де можна побачити, що Кримський міст отримав сильні пошкодження.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР) наголосили, що причини події на Кримському мосту не коментують. Але нагадали слова глави відомства Кирила Буданова про те, що ця "конструкція там зайва".

У свою чергу відомий український журналіст Юрій Бутусов підкреслив, що люди, які загинули на Кримському мості, їхали на відпочинок на окуповану територію і порекомендував громадянам Росії триматися подалі від російських військових об'єктів.

«Внаслідок вибуху прольотів Кримського мосту вбито двох жителів Білгородської області. Люди з області, де ведуться активні бойові дії, вирішили відпочити на окупованій території, де також ведуться активні бойові дії, і пересуваються стратегічним об'єктом - мостом, який постійно використовує російська армія, і який є законною військовою метою. Повне нерозуміння реальності.

Тримайтеся подалі від російських військових та від російських військових об'єктів, не відвідуйте окуповані території. Путін не зможе утримати Крим, Україна буде вільною», - наголосив Юрій Бутусов у своєму телеграм-каналі.

За непідтвердженими даними, Кримський міст був атакований за допомогою надводних дронів.

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