На даний момент відомо, що в машині, яка постраждала внаслідок вибуху, були жителі Нового Осколу Білгородської області РФ, пише Politeka.net.

Чоловік та жінка загинули, а їхня донька постраждала.

Вибухи на Кримському мосту

У Мережі також з'явилися нові кадри з місця вибуху, де можна побачити, що Кримський міст отримав сильні пошкодження.

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Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР) наголосили, що причини події на Кримському мосту не коментують. Але нагадали слова глави відомства Кирила Буданова про те, що ця "конструкція там зайва".

Кримський міст, вибухи

Кримський міст після вибухів

У свою чергу відомий український журналіст Юрій Бутусов підкреслив, що люди, які загинули на Кримському мості, їхали на відпочинок на окуповану територію і порекомендував громадянам Росії триматися подалі від російських військових об'єктів.

«Внаслідок вибуху прольотів Кримського мосту вбито двох жителів Білгородської області. Люди з області, де ведуться активні бойові дії, вирішили відпочити на окупованій території, де також ведуться активні бойові дії, і пересуваються стратегічним об'єктом - мостом, який постійно використовує російська армія, і який є законною військовою метою. Повне нерозуміння реальності.

Тримайтеся подалі від російських військових та від російських військових об'єктів, не відвідуйте окуповані території. Путін не зможе утримати Крим, Україна буде вільною», - наголосив Юрій Бутусов у своєму телеграм-каналі.

Кримський міст після нічних вибухів

За непідтвердженими даними, Кримський міст був атакований за допомогою надводних дронів.

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