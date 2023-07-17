В Харькове 20-летний парень убил своих родных, угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП.

Трагедия произошла в воскресенье, 16 июля. Сначала в полицию поступило обращение от таксиста, приехавшего на вызов по улице Гвардейцев Широнинцев. Водитель сообщил, что заказчик сел в автомобиль, начал угрожать ножом, выгнал его и поехал на похищенном Daewoo Lanos.

Как сообщили в полиции Харьковской области, злоумышленник был оперативно задержан. Им оказался 20-летний парень. Находясь за рулем, он успел совершить две аварии, в одной из которых погиб человек. Жертвой стал 52-летний мужчина, переходивший дорогу по пешеходному переходу.

В ходе оперативных действий правоохранители также установили, что перед этим злоумышленник убил троих родственников в их квартире: 49-летнюю мать, 9-летнюю сестру и 71-летнего сожителя матери. Он нанес всем трем множественные удары ножом.

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство двух и более лиц, малолетнего ребенка), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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