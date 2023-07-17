Президент РФ Путин является самым опасным ментальным лидером страны в XXI веке. Он создал свою реальность, в которой он всегда побеждает, разъезжает на коне с голым торсом и у него все прекрасно. А воевать он будет до тех пор, пока он может воевать. И это говорит о том, что дело, видимо, не в Крыме.

Таким мнением в эфире ZAXID.NET поделился депутат округа Рок, Висконсин, США, политический деятель Юрий Рашкин.

По его словам, чтобы путинский режим окончательно рухнул, нужно чтобы россия проиграла эту войну в Украине.

"Он будет воевать до тех пор, пока он может воевать. О чем это говорит? Это говорит о том, что в конце концов дело, видимо, не в Крыме. А дело в том, что нужно, чтобы Россия потерпела военное поражение, в части которого была бы смена власти. И когда этот процесс закончится, учитывая, что есть всякие интересные составляющие, типа российских генералов и частных военных компаний, от начала до конца, все это может рухнуть в любой момент", - говорит эксперт.

По словам Юрия Рашкина, для генерала Залужного важно освободить Крым, это для него главная задача. Для президента Байдена все может не кончиться, непонятно, когда все это кончится. А с точки зрения Путина и России так вообще, когда они все рухнут, мы об этом узнаем, видимо, по дыму, который начнет подыматься над российской территорией.

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