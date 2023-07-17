Пригожина уже могли убить за предательство Путина, за то, что на весь мир показал его слабость.

После попытки военного мятежа в России западные издания заговорили о том, что загадочно исчез российский генерал Суровикин, еще 13 генералов, да и сам Пригожин. Об этом среди прочего может свидетельствовать отсутствие свежих видео с ним. Не исключено, что его уже убили. Что касается остальных, то Путин, хоть и не любит наказывать, но все же применил какие-то действия к ним.

Такое мнение в эфире ZAXID.NET выразил бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, в нормальных условиях Путин не любит никого наказывать, он может только понижать или переставлять в должностях.

"Путин очень в этом смысле очень консервативный человек, но это в нормальных условиях, то есть вот нормальных условиях, когда у него все нормально, все хорошо. Да, он не любит снимать с должностей. Но здесь другая совершенно ситуация, здесь подняли первый раз против него мятеж. То есть человек, который уверовал в то, что его все обожают, что у него 82 процента поддержки населения, и Пригожин показал всему миру, что у Путина нет ни одного человека, который выйдет за него класть свою голову", - говорит эксперт.

По его словам, этот мятеж красноречиво продемонстрировал, что за Путина и его деньги никто под танки бросаться не будет.

"Пригожин это показал, и поэтому для Путина это абсолютное предательство. Это вещь абсолютно для него невозможная. И он Пригожина… Я убежден, что Пригожин уже убит", - говорит Жирнов.

Он отметил, что в любой армии мира, если какая-то часть или какое-то соединение производит мятеж, оно подлежит расформированию раз и навсегда.

"Все, "Вагнера" больше не будет физически. Его и так юридически не было, а сейчас и физически не будет, потому что это закон. И если Путин не накажет этих людей, вот поскольку Путин сразу их не наказал, возник генерал Попов".

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