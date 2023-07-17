Украина может потенциально завершить войну с российскими оккупантами к концу текущего года, если в октябре получит истребители F-16. Эту возможность обсудил военный эксперт Роман Свитан в интервью на 24 канале.
По словам эксперта, возможно мы получим 12 самолетов и пройдет обучение 12 летчиков. Обучение пилотов займет около трех месяцев, и если все будет идти по плану, Украина может ожидать появления этих истребителей в октябре. Он отметил, что влияние общественного мнения, особенно в преддверии президентских выборов в США, может способствовать ускорению этого процесса.
Дело в том, что это даст преимущество на поле боя и значительно снизить свои потери. Даже одна бригада F-16 с примерно 50 самолетами может кардинально изменить ход военных действий на линии фронта, независимо от погодных условий.
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"Мы не будем зависеть от грозы дождя и тому подобное. С авиацией всё намного проще и быстрее, мы уменьшим потери в десять раз точно" - добавляет эксперт.
Также эксперт ранее рассказывал, оккупантам на Запорожком и Херсонском направлениях не дают технику и достаточное количество сил и средств, потому что герасимов прекрасно понимает, что он эти направления будет сдавать.
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