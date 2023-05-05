За чуть больше года войны российская федерация делала несколько странных провокаций, чтобы их пожалел Запад и перестал помогать Украине.
Журналист и политический деятель Игорь Яковенко в эфире "24 Канала" объяснил, какую глупость сделали в кремле совсем недавно, но снова опозорились.
В частности, он вспомнил недавний прилет двух беспилотников к башне Кремля в Москве. Эксперт уверен, что это дело рук россии, такая себе странная попытка изобразить из себя жертву, а все для того, чтобы Запад их пожалел. Но рф не удалось изобразить жертву.
"Сейчас это настолько глупая попытка - изобразить из себя жертву. Но она безуспешна. Ведь в ООН уже проголосовали за резолюцию, которая показала, как мир относится к войне рф против Украины. Тогда 122 страны назвали россию - страной агрессором и потребовали, чтобы рф убрала из Украины свои войска и заплатила репарации за свои преступления. Причем проголосовали даже Бразилия, Китай и Индия, которых путин считает своими союзниками", - пояснил Игорь Яковенко.
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По словам эксперта, чтобы сейчас не делал кремль, какую бы провокацию не предпринял, все равно никто не поверит рф и не станет на их сторону.
"Если они сами себя бомбили, то это такая роковая глупость. Ведь тем самым кремль доказывает, что там нет ППО, что российская федерация беспомощная страна, которая почему-то напала на более сильную. Что они от этого выиграют? Да, вообще ничего, а умных ходов у них не осталось", - подытожил Игорь Яковенко.
Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.
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