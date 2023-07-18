Генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун рассказал, какая обстановка с ракетами у ВСУ. Об этом специалист рассказал на "Фабрике новостей".
"На Западе, что те ракеты, которыми Россия сейчас трясет и пугает, в большинстве были изготовлены на двигателях украинского производства. У нас проблема совсем другая, у нас проблема не изготовления дальностью до 5000 км, мы можем поставлять двигатели для ракет, которые летают в космос. У нас проблема с ракетами до тысячи километров. Я думаю эта проблема за этот период решена и если в ближайшее время по России начнуться какие-то удары - дронов, ракет, я не буду удивлен и буду думать, что как раз интервью Залужного и было тем сигналом для врага и наших союзников, что мы готовы и будем бить по территории в глубине его тыла", - рассказал эксперт.
Специалист добавил, что без переноса войны на территорию России победы не будет. Нужно создать неприятные условия для существования их населения и их элитам в Подмосковье и других местах, чтобы россияне поняли, что эта война не в их интересах. Поэтому перенос боевых действий нашими союзниками, диверсантами и другими средствами на их территорию - главная задача, которая приведет к успеху сил обороны.
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