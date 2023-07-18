ВСУ планируют эффективно использовать полученные от США кассетные боеприпасы, прежде всего для нейтрализации российской артиллерии. Военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что это оружие позволит снизить преимущество противника в данной области.
Кассетные боеприпасы имеют высокую эффективность при поражении вражеских артиллерийских батарей. Даже один снаряд способен уничтожить батарею, нанести ущерб живой силе и повредить военную технику. Достаточно одного выстрела, чтобы ликвидировать вражескую батарею.
По словам эксперта, после применения кассетных боеприпасов в ближайшие несколько недель можно значительно ослабить огневую мощь российских войск.
"Даже один боеприпас, который идёт в батарею, он уничтожает живую силу и повреждает технику. Одного снаряда хватит, чтобы уничтожить батарею противника" - делится эксперт.
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Также по словам эксперта, возможно мы получим 12 самолетов и пройдет обучение 12 летчиков. Обучение пилотов займет около трех месяцев, и если все будет идти по плану, Украина может ожидать появления этих истребителей в октябре.
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