ВСУ планируют эффективно использовать полученные от США кассетные боеприпасы, прежде всего для нейтрализации российской артиллерии. Военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что это оружие позволит снизить преимущество противника в данной области.

Кассетные боеприпасы имеют высокую эффективность при поражении вражеских артиллерийских батарей. Даже один снаряд способен уничтожить батарею, нанести ущерб живой силе и повредить военную технику. Достаточно одного выстрела, чтобы ликвидировать вражескую батарею.

По словам эксперта, после применения кассетных боеприпасов в ближайшие несколько недель можно значительно ослабить огневую мощь российских войск.

"Даже один боеприпас, который идёт в батарею, он уничтожает живую силу и повреждает технику. Одного снаряда хватит, чтобы уничтожить батарею противника" - делится эксперт.

Также по словам эксперта, возможно мы получим 12 самолетов и пройдет обучение 12 летчиков. Обучение пилотов займет около трех месяцев, и если все будет идти по плану, Украина может ожидать появления этих истребителей в октябре.

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