Уже есть некоторые предпосылки и бунтарские настроения в российской армии, и украинское контрнаступление только их усиливает.

Появились отчеты аналитиков американского Института изучения войны, и там пишут, что это все неповиновение среди командиров РФ распространяется на некоторых солдат, и есть уже даже факты что российские солдаты шантажируют свое Минобороны и угрожают отступлением вот именно с Херсонской области. Становится понятно, что эти процессы, которые происходят внутри России, которые на слуху и обсуждаются, все это не проходит бесследно. Недовольство и бунтарские настроения в российской армии только нарастают.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал экс-депутат Госдумы рф, российский оппозиционер Геннадий Гудков.

Однако, по его словам, пока что российские солдаты так просто не уйдет с фронта, им нужно время для общественного сознания происходящего.

"Каждый раз убеждаюсь, что инерция общественного сознания очень велика, и все события происходят неожиданно. Всякие революции, путчи, мятежи, начало каких-то событий бурных. Никто не может прочитать, это инерция общественного сознания. По большому счету, выдающиеся революционеры и прочие всю жизнь посвящает этим событиям, но они не могут их предугадать. Когда закончится запас терпения, запас понимания, запас пропаганды, запас одурачивания. У нас вот непонятно, когда он кончится. Но он кончится безусловно", - говорит оппозиционер.

По его словам, рано или поздно российские солдаты и офицеры придут к осознанию происходящего.

"Я думаю, что вот это вот накопление усталости, непонимания, безнадеги, понимания бессмысленности войны, безобразное отношения там к жизни солдат и офицеров. Тогда все это будет накапливаться, все рано или поздно придет к какому-то совершенно иному качеству. Процесс, я имею ввиду внутри оккупационной российской армии, общественного осознания идет, что-то накапливается. Это что-то должно произойти, но все-таки есть процесс, который мог бы резко ускорить это явление. А этот процесс называется успешные освободительные действие украинских Вооруженных сил на фронте", - говорит Гудков.

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