Стратегически важно уничтожить не только Крымский мост в Керчи, но также мост через Миусский лиман в районе Таганрога, с целью существенного ослабления логистической инфраструктуры российских оккупантов. Военный эксперт Роман Свитан подчеркивает, что мост в Таганроге имеет даже большую значимость, поскольку через него перевозится около двух третей военной техники, используемой против наших защитников.

Те же средства поражения, которые применялись при атаке на Крымский мост и Севастопольскую бухту, могут быть использованы для удара по Таганрогскому мосту. Он отмечает, что уничтожение Таганрогского моста столь же важно, как и Крымского, и станет серьезным ударом по логистике противника.

"Через Таганрогский мост идёт 70% военной амуниции, тогда как через Крымский - 30%. Потому он также важен на уничтожение" - добавил эксперт.

ТСвитан подметил, текущий подрыв моста затронул только выезд из Крыма, грузоперевозки могут быть ограничены, но военные грузы, вероятно, все равно будут перевозиться по железной дороге.

Также Свитан поднял важную тему, касающуюся болеприпасов, по его словам, кассетные боеприпасы имеют высокую эффективность при поражении вражеских артиллерийских батарей. Даже один снаряд способен уничтожить батарею, нанести ущерб живой силе и повредить военную технику.

По словам эксперта, после применения кассетных боеприпасов в ближайшие несколько недель можно значительно ослабить огневую мощь российских войск.

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