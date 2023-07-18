Возрастающая активность российских вооруженных сил на направлении Купянска вызывает серьезное беспокойство, однако на данный момент ситуация находится под контролем. Военный эксперт Роман Свитан обсудил в интервью актуальные планы ВСУ на ближайшие недели.

В случае наихудшего сценария наши защитники имеют возможность перейти на противоположный берег рек Северский Донец и Оскол. Вероятно, враг увеличивает свои силы там с целью отвлечь Вооруженные Силы Украины от южного направления, где украинские силы уже находятся близко к первой линии обороны.

В течение следующих недель ожидается наивысшая точка наступления ВСУ на фронте.

«Вот может под конец июля мы уже подойдем к Старомлиновке, это основная линия обороны, вот по ней работать тяжело. Общее направление в сторону Бердянска, Мариуполя – как там дальше пойдет. Это все зависит от задумки Залужного, только он ее знает, больше никто.

И уже готовность есть по левому берегу к форсированию Днепра, она также вот где-то под конец июля. Так немножко не так как планировали будет сохнуть Левый берег, все-таки там еще не совсем полностью вода сошла. Вот как раз по просыханию по полному будет еще и форсирование» - рассказывает эксперт.

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