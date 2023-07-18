Попытка мятежа Пригожина с войском "вагнеровцев" закончилась быстро и неожиданно для всех. Ситуацию, как оказалось, разрулил белорусский диктатор Лукашенко, пока Путин пугливо сбежал из Москвы. Рейтинг Лукашенко в РФ после этого "мятежа" резко вырос. Тогда как Путин, похоже, не простил своего старого союзника.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал белорусский оппозиционер, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Павел Латушко.

По его словам, нужно обратить внимание на то, как долго Путин и Лукашенко не имеют никаких контактов после этого кризиса с Пригожиным.

"Путин до сих пор еще не простил Лукашенко то, что тот сыграл на его поле, на территории Российской Федерации спасителя России. Потому что только Путин может играть эту роль, только Путину принадлежит право спасать Россию. А тут оказался усатый дед, вылез вперед и говорит: "Нет, тут я порешал себе вопрос, остановил Пригожина". Ну как это понравится Путину? Конечно нет", - говорит Павел Латушко.

По его словам, даже когда Путин начал у себя контринформационную кампанию против Пригожина, Лукашенко в это время продолжал зарабатывать себе имидж в России.

"Лукашенко все равно продолжал работать на свой собственный имидж, поэтому на сегодняшний день, конечно, ну это человек, который работает на создание в том числе своего имиджа и в Российской Федерации", - говорит оппозиционер.

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