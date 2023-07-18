Журналист Игорь Яковенко рассказал о перспективах освобождения Крыма и как это повлияет на власть Путина

Журналист Игорь Яковенко рассказал, как изменится ситуация в России после освобождения Крыма. Об этом эксперт сообщил в эфире программы "Сейчас".

"В головах силовиков этот вопрос отчетливо прорисуется и учитывая то, что мятеж Пригожина сорвал предохранительный клапан, когда был страх любого антипутинского выступления, то сегодня мы видим, что десантники записывают обращение в поддержку своего командира Теплинского: "Если тронете, то мы всех порвем". То есть, на самом деле в вооруженных силах не очень стесняются по поводу выражения своих эмоций. И я думаю, что таким триггером будет Крым для того, чтобы все поехало в сторону в сторону хаоса и в сторону войны всех против всех. В качестве такого триггера вполне может выступить освобождение Крыма", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что Крым является сакральной ценностью и при ее утрате могут начаться непредсказуемые процессы у силовиков. Поэтому уничтожение Крымского моста является ключем к освобождению Крыма и на текущий момент ВСУ уже начали процесс по отрезанию полуострова от материковой России. Судя по повреждениям на Крымском мосту, ремонтировать его будут довольно долго.

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