Атака на Крымский мост – это только начало. Это, скорее всего говорит о том, что Украина будет освобождать Крым военным путем. И далее следуют еще мощные атаки по ключевым мостам, по которым наш противник завозит военную технику и живую силу.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, речь идет о Чонгаре и Таганроге, потому что через мосты в этих местах оккупанты поставляют военные грузы. И именно поэтому, такие мосты являются легитимными военными целями для ВСУ, и поэтому они должны быть уничтожены.

"По Чонгару точно ракеты, повторят заход. А по Таганрогскому, ну там только ракета. Потому что очень сложно зайти, большой крюк получается в движении морскими дронами. Надо еще пройти Азовское море, это уже сложно, это несколько суток, или сутки надо где-то потратить. И там еще за ночь можно как-то дойти до Крымского моста, но днем проходить, допустим, Азовское море – это сложновато, да и вряд ли хватит системы управления и топлива для того, чтобы пересечь еще целое Азовское побережье", - говорит Роман Свитан.

При этом он отмечает, что "чем черт не шутит", может быть что-то новое придумают в СБУ у Василия Малюка.

"Они-то у нас затейники. Вот видите, как затеяли, неплохо у них получилось. Но, я думаю, что таки это будут ракеты, то есть и потому, и потому будут ракеты", - говорит Свитан.

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