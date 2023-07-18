Есть два варианта, как Путин может ответить на удар по Крымскому мосту.

После второго удара по Крымскому мосту, в котором РФ тут же поспешила обвинить Украину, сразу заговорили об ответе на эту атаку со стороны Кремля. Есть два варианта, как Путин может отомстить – ядерный шантаж и удары по мирным городам Украины.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал российский журналист, политический деятель Игорь Яковенко.

По его словам, для ядерного шантажа у Путина есть Медведев, именно он отвечает за все эти угрозы.

"Медведев отвечает за ядерный шантаж. Он, как всегда, выскакивает, там ну если удается его разбудить с похмелья, то его выставляют, и он значит что-то говорит про то, что надо немедленно уничтожить Париж, Лондон. В общем, называют какие-то города, название которых в данный момент он вспомнил. Вот он отвечает за ядерный шантаж. Ну, видимо, считает, что он очень страшный, такие представления у людей", - говорит Яковенко.

Он также добавил, что те, кто отвечают за оружие будут бомбить, уничтожать ракетами, вернее пытаться уничтожить ракетами мирное население.

"Вот два ответа, других нет. Потому что с украинской армией довольно сложно что-то сделать, но с мирными городами можно. Поскольку, ну в общем-то небо над Украиной не закрыто, к сожалению. Киев чуть-чуть прикрыли, а остальные города в значительной степени беззащитны. Поэтому наносит удары по мирным городам. Все, других вариантов нет, и быть не может", - говорит Яковенко.

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