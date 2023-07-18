Небольшой самолет врезался в ангар на аэродроме недалеко от столицы Польши Варшавы.

По данным полиции, в результате аварии погибли пять человек, в чтом числе пилот самолета, пишет Politeka.net.

Еще восемь человек получили травмы.

В тот роковой момент люди прятались в ангаре от непогоды. Всего в здании находились 13 человек.

Вероятной причиной крушения также является испортившаяся погода.

Трагедия произошла в 47 километрах от столицы Варшавы. Польские СМИ идентифицировали разбившийся самолет как Cessna 208.

Также известно, что на борту самолета на момено его столкновения с ангаром из гофрированного железа находились три человека.

В Сети уже появилиськадры с места катастрофы.

Cessna 208 - американский лёгкий одномоторный турбовинтовой самолёт общего назначения с неубирающимся шасси. Выпускается компанией «Сессна» с 1984 года в различных модификациях (пассажирские, грузопассажирские, грузовые, самолёт-амфибия). Используется на авиалиниях малой протяженности.

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