Согласно официальным данным ОК «Юг», все их сбило ПВО.

Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений.

В собственном доме ранения получил пожилой мужчина – его госпитализировали.

Кроме того, над Одесской областью сбили 21 беспилотник Shahed-136.

Также сообщается, что над Николаевщиной сбили 4 беспилотника Shahed-136.

Кроме того, ночью 18 июля, около 1:50, враг атаковал Николаев. Произошло попадание в объект промышленности. В результате чего произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Утром, 18 июля, в 07:37, город Очаков подверглось артиллерийским обстрелам, последствия уточняются.

Подчеркнем, с целью террора и запугивания украинцев, враг наносит удары с помощью крылатых ракет. В частности, "Калибрами", которые стартуют как с неземных оперативно-тактических комплексов "Искандер", так и с кораблей.

Ракета "Калибр" может лететь на расстояние более 1500 км.

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