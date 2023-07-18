За даними поліції, внаслідок аварії загинули п'ятеро людей, у тому числі пілот літака, пише Politeka.net.
Ще вісім людей отримали травми.
У той фатальний момент люди ховалися в ангарі від негоди. Загалом у будівлі перебувало 13 осіб.
Імовірною причиною катастрофи також є погода, що зіпсувалася.
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Трагедія сталася за 47 кілометрів від столиці Варшави. Польські ЗМІ ідентифікували літак, що розбився, як Cessna 208.
Також відомо, що на борту літака на момено його зіткнення з ангаром із гофрованого заліза перебували троє людей.
У Мережі вже з'явилися кадри з місця катастрофи.
Cessna 208 - американський легкий одномоторний турбогвинтовий літак загального призначення з шасі, що не забирається. Випускається компанією «Сессна» з 1984 року у різних модифікаціях (пасажирські, вантажопасажирські, вантажні, літак-амфібія). Використовується на авіалініях малої протяжності.
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