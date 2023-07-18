Крымский мост является законной военной целью для Вооруженных сил Украины, поскольку противник переправляет через него военные грузы на незаконно оккупированный полуостров. Так, в ночь на 17 июля на переправе прогремел взрыв, который существенно повредил дорожное полотно. Скорее всего, атака была не с воздуха, а снизу – с моря.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, по фото и видео, которые появились в сети после взрыва можно сделать вывод, что атака была не с воздуха ракетой или беспилотником, а именно снизу моста.

"На всех видео и фото не повреждены парапеты снаружи, это значит, что не удар какой-нибудь ракеты, то есть это не воздушный удар, не ракета, не беспилотник с воздуха, так как нет дырок от осколков. Значит, это удар снизу, под пролетом. Это взрыв скорее всего надводного беспилотника, где-то около 200 кг тротила. Только примерно такой взрыв мог поднять пролет моста и его обрушить, причем именно снизу, исходя из тех кадров, которые сейчас по крайней мере есть", - говорит Роман Свитан.

По мнению эксперта, это была работа Службы безопасности Украины под руководством Василия Малюка вместе с военно-морскими силами Украины.

"Вот этот тандем опять, скорее всего, отработал, но уже по Крымскому мосту. Несколько хороших атак было такими же беспилотниками по Севастопольской бухте с повреждением кораблей российских. Теперь эти беспилотники дошли уже до Крымского моста, увеличили скорее всего дальность работы и подорвали Крымский мост", - подытожил эксперт.

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