Долгое время с начала полномасштабной войны в Украине Россия использует ударные беспилотники иранского производства, так называемые "шахеды". Этими БпЛА оккупанты атакуют украинские города уже длительное время, хотя большую часть из них Воздушные силы Украины уже научились сбивать. Однако, теперь появилась информация о том, что в РФ собираются открыть собственное производство подобных дронов с использованием иранских технологий.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, сейчас война перешла в такую более технологичную стадию, где используются современные огневые средства, в частности дроны. Поэтому в РФ решили открыть производство собственных БпЛА.

"Россия будет развертывать какое-то производство на своей территории, там речь идет о Татарстане. Таким образом там, возможно, хотят снять определенные обязательства и ответственность с Ирана. Я имею ввиду за то, что он поставляет. И вроде бы будет уже иметь свои "шахеды", или будет их называть "Геранями". На самом же деле поставки будут идти тех же запчастей, там все будет продолжаться. Таким образом Россия не только ударные дроны, типа "шахеды" сможет официально заявить, что производит", - говорит Юрий Игнат.

По его словам, кроме "шахедов", в России производят дроны "Ланцеты" разных модификаций. Они собираются наладить производство, и это будет только расти. Поэтому и Украине следует усилить работу в производстве дронов и средств противодействия вражеским беспилотникам.

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