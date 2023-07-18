В Сети уже появились кадры последствий ночной атаки в Одессу, пишет Politeka.net.
Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений.
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«Главное, что все живы, а остальное отстроим. Спасибо большое и низкий поклон ВАМ ребята Защитники, за Вашу тяжелую работу» , - комментируют пользователи соцсетей кадры с последствиями.
В ночь на 18 июля противник атаковал с южного направления шестью крылатыми ракетами «Калибр» и 36 ударными дронами типа «Shahed».
Пуски «Калибров» осуществлялись предположительно с российского фрегата «Адмирал Эссен», «шахеды» – из района полигона Чауда (Крым).
Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены шесть «Калибров», 31 вражеский ударный дрон «Shahed-136/131» и один разведывательный БПЛА.
«Крылатые ракеты «Калибр» и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях», - сообщили подробности воздушных боев в Воздушных силах ВС Украины.
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