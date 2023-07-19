Местные сообщают о сильном пожаре и детонации на складе БК, пишет Politeka.net.
В Сети также появились кадры огромного пожара. Небо над одним из поселков, расположенных в районе полигона, стало красным от огненного зарева.
«В Крыму сегодня ночью зафиксированы прилеты неизвестных летающих целей по военным объектам», - сообщают на оккупированном полуострове.
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Оккупанты ударили прямо в центр города, есть погибшие и много раненых: среди пострадавших спасатели
Полигон «Старокрымский» расположен между горой Агармыш и селом Приветное, к северу от Старого Крыма.
«Взрывы слышны даже в Феодосии», - сообщают в паблике «Крымский ветер».
Российские военные перекрыли дороги и все выезды, которые идут мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды".
Также в Сети появились сообщения про серию взрывов в Севастополе в районе Козацкой бухты.
Якобы сработала система ПВО.
Тем временем в Сети появились кадры огромной колонны машин на выезд из оккупированного полуострова:
"Очередь из «туристов» Крыма на пересечение границы между Украиной и Россией в Новоазовске. Приблизительно 12 км. Уже с утра. Что-нибудь случилось? Пляжный сезон ушел не по плану?", - прокомментировал кадры советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Ночью оккупанты атаковали Киев и Одесскую область.
Также сообщалось, что главный удар по Крымскому мосту еще впереди.
Напомним также, что Крымский мост - это только начало.