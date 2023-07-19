І про Київ російські загарбники теж не забули, пише Politeka.net.
Столицю окупанти атакували дронами «Shahed».
«Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони. Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються», - підкреслили в КМВА.
Вибухи лунали і в Одесі. В Мережі вже з’явилися кадри з квартир, в яких вилетіли вікна внаслідок атаки.
Крім того, уламками понівечіло автівки.
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