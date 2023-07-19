Убийцей мужчины, чье тело нашли в Подольском районе столицы, оказался родной человек.

О подробностях дела сообщили в полиции Киева, пишет Politeka.net.

Страшное преступление произошло в квартире по улице Кирилловской. Там обнаружили тело 52-летнего киевлянина с многочисленными телесными повреждениями.

Установлено, что убийство произошло в результате ссоры.

«Во время употребления спиртных напитков между двумя братьями произошла ссора, во время которой 39-летний нарушитель металлической палкой нанес многочисленные удары по голове и туловищу родственника. После совершенного злоумышленник около суток жил с телом погибшего, употреблял спиртные напитки», – рассказали в полиции.

О случившемся он рассказал своим знакомым во время застолья.

После этого и было найдено тело убитого. Эксперты установили, что смерть мужчины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа.

Событие произошло еще в апреле этого года, но, наконец, стало известно, что убийца брата предстанет перед судом.

Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в Подольский районный суд для рассмотрения дела по существу.

Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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