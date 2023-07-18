Так, на Столичному шосе сталася ДТП за участю автомобіля, який перевозив хліб, та легковика.

Удар був такої сили, що легковик буквально намотало на стовп. Як повідомляє паблік Dtp.kiev.ua , водій лігковика загинув.

На місці трагедії утворився затор.

Смертельна ДТП у Києві

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Ще одна смертельна аварія сталася на Кільцевій дорозі. Жертвою ДТП став мотоцикліст.

На кадрах із місця аварії можна побачити, що сталося зіткнення мотоцикла з автомобілем.

«Куди вони поспішають?»,

«Зараз літо, до мотоциклістів на дорогах додалися ще електросамокати, потрібно бути дуже уважним, щоб не зробити ні собі не іншим горя»,

"Кошмар" , - коментують користувачі Telegram.

ДТП у Києві

Додамо, у свою чергу у поліції Київської області розповіли про вогняний інцидент також за участю автомобіля. Щоправда, в іншій ролі.

Так, у Борисполі двоє чоловіків спланували знищити авто опонента через конфлікт.

"Вночі зловмисники облили машину легкозаймистою рідиною, підпалили та втекли", - розповіли в поліції обставини злочину.

Паліями виявились 27 та 23-річний місцеві жителі. Вони затримані, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Спалене авто

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Крім того, Politeka.net писала, що автобус із людьми потрапив у жорстку ДТП – постраждали пасажири.