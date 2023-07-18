У столиці за один ранок сталося кілька трагічних подій.

Так, на Столичному шосе сталася ДТП за участю автомобіля, який перевозив хліб, та легковика.

Удар був такої сили, що легковик буквально намотало на стовп. Як повідомляє паблік Dtp.kiev.ua , водій лігковика загинув.

На місці трагедії утворився затор.

Ще одна смертельна аварія сталася на Кільцевій дорозі. Жертвою ДТП став мотоцикліст.

На кадрах із місця аварії можна побачити, що сталося зіткнення мотоцикла з автомобілем.

«Куди вони поспішають?»,

«Зараз літо, до мотоциклістів на дорогах додалися ще електросамокати, потрібно бути дуже уважним, щоб не зробити ні собі не іншим горя»,

"Кошмар" , - коментують користувачі Telegram.

Додамо, у свою чергу у поліції Київської області розповіли про вогняний інцидент також за участю автомобіля. Щоправда, в іншій ролі.

Так, у Борисполі двоє чоловіків спланували знищити авто опонента через конфлікт.

"Вночі зловмисники облили машину легкозаймистою рідиною, підпалили та втекли", - розповіли в поліції обставини злочину.

Паліями виявились 27 та 23-річний місцеві жителі. Вони затримані, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

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