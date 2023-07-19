В ударе по Крымскому мосту есть некий символизм. Ведь Путин связывает с Крымом и с этим мостом свое главное достижение. Он этим обосновывает свою несменяемость вечную у власти в РФ. Что касается Медведева, который в прошлом году после удара по мосту сыпал угрозами, то его, конечно, не нужно серьезно расценивать, однако он отображает атмосферу раздражения тем, что это происходит. Однако, главное отличие между первым и вторым ударом по мосту в том, что они происходили разными способами, и это все меняет.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал российский оппозиционер Марк Фейгин.

По его словам, второй удар уже не производит такого сильного впечатления. Однако разница в том, что первый удар был диверсией – тогда на мосту взорвался грузовик. А вот второй раз мост атаковали иным способом – скорее всего это были беспилотники – морские или воздушные. И теперь в РФ знают, что такие средства у Украины есть, а значит, удары могут повториться.

"Теперь уже можно поразить мост на расстоянии, с дистанции, то есть такие средства у Украины есть. Неважно, водные это дроны, или ракеты, но это уже в зоне досягаемости. А вот это очень болезненно получается для РФ. Это предельно болезненно, потому что ну они могли допустить ну еще одну какую-то диверсию, там взрывчатка еще, там водолазы какие-то, ну с участием людей, скажем так. А здесь какие-то водные дроны взорвались, и самое главное, нанесли такой ощутимый ущерб", - говорит Марк Фейгин.

По его словам, первая атака на Крымский мост была даже меньше по ущербу, чем вторая, которая произошла на днях. Теперь россиянам придется закрыть мост для автомобильного движения на несколько месяцев.

Последние новости Украины:

Напомним, Украинцев предупредили о новой угрожающей тактике рф: чего ждать после очередной массированной атаки.

Как сообщала Politeka, Труднее, чем было в Бахмуте: ситуация на Лиманском направлении обостряется, новые подробности.

Также Politeka писала, что Оккупанты резко усилили наступление, раскрыто опасное направление: "Теперь ВСУ удерживают исключительно...".