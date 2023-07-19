Эксперт рассказал, почему не смотря на масштабные ресурсы, российская армия такая бездарная на поле боя.

Суть всего этого противостояния заключается в том, что когда 24 февраля прошлого года Путин начал эту большую войну, то он фактически открыл такой своеобразный портал в хаос. И такая довольно стройная вертикаль, которая была четко им выстроена на основе отрицательного отбора, когда во главе ведомств, министерств, частей и подразделений РФ становились наиболее бездарные и наиболее преданные люди, наименее профессиональные, она посыпалась.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал российский журналист, политический деятель Игорь Яковенко.

По его словам, война создала определенные вызовы этой конструкции власти в РФ, потому что воевать то надо все-таки.

"И вот паркетные лизуны, паркетные угодники, они воевать не могут, поэтому стали происходить выдвижения профессиональных военных. И они столкнулись, поскольку обеспечение армии, планирование, обеспечение там всевозможных сторон боевых действий, оно за Генштабом и за Министерством обороны. Ну тут кстати говоря еще одна проблема вылезла – это то, что российская армия устроена крайне архаично, она устроена по советскому принципу", - говорит Яковенко.

И приводит в пример украинскую армию и военно-политическое руководство Украины, которое устроено по западному образцу.

"То есть в отличие от скажем украинской армии, которая очень разделена практически по западному образцу. Разделены полномочия политического руководства Украины – президент Зеленский, руководство вооруженными силами – генерал Залужный, и руководство скажем так обеспечением армии, как хозяйственного механизма – министр обороны Резников. То есть, министр гражданский, президент политик, и во главе армии стоит профессиональный военный. Вот это логика натовских всех армий, и полное разделение внутри. Вот этого нет в российской армии, здесь нет вот этого внутреннего разделения функций и полномочий", - говорит эксперт.

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