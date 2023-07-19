Военный эксперт Денис Попович прокомментировал ночную атаку на Одессу после подрыва Крымского моста и рассказал, что стоит ждать. Об этом специалист рассказал на "Фабрике новостей".

"Я бы не расслаблялся, вполне возможно, что сегодня ночью или завтра ночью, Российская Федерация будет повторять свои обстрелы. Не обязательно это может быть Одесса, но и какой либо другой город, включая Киев. Тем более массированных обстрелов не было почти месяц, последний был 24 июня. Почти месяц прошел и сейчас очевидно идет период накопления крылатых ракет и это не может не настораживать", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что у оккупантов есть определенные возможности по изготовлению этих ракет. За предварительными оценками, которые были актуальными месяц назад - это три-пять ракет в сутки. Нельзя исключать, что эти возможности были увеличены. Но если мыс сейчас посчитаем с 24 июня по 18 июля прошло 24 дня и давайте умножим на три и увидим, сколько они могли крылатых ракет собрать и это по средним расчетам. А если пять ракет в сутки, поэтому у них, к сожалению, есть чем стрелять по мирным городам Украины после атаки на Крымский мост и выхода из зерновой сделки.

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