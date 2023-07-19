В ночь на 19 июля рф совершила одну из сильнейших атак на Одессу и область.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко указал на несколько важных нюансов касаемо ударов по Одессе.

Так, оккупанты выпустили 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр" — они продолжают оставаться основной ракетой российского террора. Кроме того, впервые с 24 июня оккупанты использовали ракеты Х-22 (в количестве 8 ед.).

"Ракеты Х-22 могут перехватывать современные ЗРК Patriot и SAMP/T. Но данные комплексы не размещены в Одессе, а потому, результат вполне предсказуем", — подчеркнул эксперт.

Также были применены П-800 "Оникс" и Х-59, причем последние, скорее всего, запускали как отвлекающую цель для вскрытия ПВО, для последующего удара по месту расположения комплексов. Плюс 35 беспилотников Shahed-136.

По словам военного обозревателя, сейчас главной проблемой остаётся невозможность перехвата сложных целей типа Х-22.

"Это в очередной раз поднимает вопрос закрытия воздушного пространства современными средствами ПВО, передача которых проходит очень медленно. Одесса не прифронтовой город, как Запорожье, Херсон или Харьков, а, в некотором смысле, тыловой. Тем не менее, проблематика ПВО здесь стоит не менее остро, тем более, что решение проблематики выше озвученных городов это не ПВО, а отчасти контрбатарейная борьба, отчасти - демилитаризированная зона в рф", — заявил Александр Коваленко.

Также эксперт отметил, что оккупанты перестали использовать ракеты Х-101/555, что может быть признаком новой тактики накопления БК у россиян.

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