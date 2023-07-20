Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал о новейшей американской ВПО THAAD. Об этом эксперт сообщил в эфире "Сейчас.

"Смотрите, я очень и очень сомневаюсь, что нам передадут комплекс THAAD. Потому что даже для противоракетной обороны США этот комплекс пока признается таким, что дороговат. Ведь цена одной батареи составляет 3-3.5 млрд долларов США. Это очень дорогой комплекс, один из самых дорогих комплексов ЗРК, с ним может поспорить только израильская "Праща Давида". В чем состоит смысл этого комплекса? Его задача основная, это именно противоракетный комплекс. Его ракеты работает за принципом кинетического попадания, то есть классическая зенитная ракета попадает рядом с комплексом, а от THAAD - это кинетическая ракета, которая совершает поражение цели физическим попаданием. Это называется попадание за счет кинетического влияния", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что в украинских Пэтриотах аналогичные ракеты и они работают на расстоянии до 30 километров, благодаря чему может перехватить баллистическую ракету. А вот комплекс THAAD может достать ракеты в высоту до 50 километров и на дальности 150-200 километров.

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