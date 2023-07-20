Прошлая зима была сложная для украинцев, так как оккупанты наносили удары по энергосистеме, оставляя людей без света и тепла. В этом году ситуация может повторится и даже усугубится, так как россияне могут попытаться добить нашу энергосистему.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, украинцы все переживут, если будут готовится к зимнему периоду.

"Если будем вперед нормально готовиться, переживем. Но тогда они разрушали нашу энергосистему, которая до этого была целой, а теперь они будут добивать то, что осталось от энергосистемы после прошедшего сезона. Не просто тяжело, может быть еще тяжелее предыдущего сезона. И вполне может быть, что в следующий сезон им удастся добиться тех самых блекаутов, которых на этот раз мы все же избежали", - говорит военный эксперт.

По его словам, украинцам не нужно расслабляться и думать, что победа вот уже близко и будет становится легче. Все как раз наоборот – чем ближе победа, тем сложнее.

"Поэтому здесь нужно понимать, что сам факт приближения нашей победы, это не то, чем ближе победа – тем нам становится легче. Наоборот, чем ближе победа, тем будет труднее А легче станет сразу после нее", - подытожил Евгений Дикий.

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