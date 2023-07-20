Прошлая зима была сложная для украинцев, так как оккупанты наносили удары по энергосистеме, оставляя людей без света и тепла. В этом году ситуация может повторится и даже усугубится, так как россияне могут попытаться добить нашу энергосистему.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.
По его словам, украинцы все переживут, если будут готовится к зимнему периоду.
"Если будем вперед нормально готовиться, переживем. Но тогда они разрушали нашу энергосистему, которая до этого была целой, а теперь они будут добивать то, что осталось от энергосистемы после прошедшего сезона. Не просто тяжело, может быть еще тяжелее предыдущего сезона. И вполне может быть, что в следующий сезон им удастся добиться тех самых блекаутов, которых на этот раз мы все же избежали", - говорит военный эксперт.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Последствия ночного удара по Николаеву ужасают: жилой дом буквально рассыпался
Вторая атака на Крымский мост: украинцам назвали одну особенность, которая меняет все
Россияне сбросили огромную авиабомбу на жилую многоэтажку: "Пролетела с 5 по 1 этажи"
Громкий коррупционный скандал разразился в Украине, похищены миллиарды: объявлено подозрение чиновникам
По его словам, украинцам не нужно расслабляться и думать, что победа вот уже близко и будет становится легче. Все как раз наоборот – чем ближе победа, тем сложнее.
"Поэтому здесь нужно понимать, что сам факт приближения нашей победы, это не то, чем ближе победа – тем нам становится легче. Наоборот, чем ближе победа, тем будет труднее А легче станет сразу после нее", - подытожил Евгений Дикий.
Последние новости Украины:
Напомним, У россиян есть изменения в тактике на Бахмутском направлении: украинский снайпер раскрыл, в чью пользу.
Как сообщала Politeka, Ситуация на нескольких направлениях обострилась, рф готовит новое большое наступление: где ВСУ сейчас сложное всего.
Также Politeka писала, что Польша устроила бунт против украинского зерна: закрывает границу ради заработка своих фермеров.